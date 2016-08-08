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Spor

Zlatan Ibrahimovic'ten Manchester United'a ilk kupa

İngiltere Community Shield maçında Manchester United, rakibi Leicester City'yi 2-1 mağlup etti

08 Ağustos 2016 01:22

Community Shield maçında Leicester City ile karşılaşan Manchester United, rakibini Zlatan Ibrahimovic'in son dakikalardaki golüyle devirdi. Manchester United, rakibi Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.

Premier League ve FA Cup şampiyonlarını karşı karşıya getiren maçta gole yaklaşan ilk takım Leicester City oldu. 20. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Shinji Okazaki'nin kafayla kaleye gönderdiği top üst direkten oyun alanına geri döndü.

31. dakikada maçın ilk golü geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Jesse Lingard, muhteşem çalımlarla Leicester savunmasını ekarte ettikten sonra kaleci Kasper Schmeicel'ı da avladı ve Manchester United'ı öne geçirdi.

İlk yarı 1-0 United'ın üstünlüğüyle sona ererken, ikinci devreye hızlı başlayan Leicester City, golcü oyuncusu Jamie Vardy ile eşitliği yakaladı. Marouane Fellaini'nin hatalı geri pasını kapan Vardy, karşı karşıya kaldığı kaleci De Gea'yı çalımlayarak boş kaleye topu yuvarladı.

Eurosport'taki habere göre, beraberliğin ardından iki takım da net pozisyonları değerlendiremezken son sözü Zlatan Ibrahimovic söyledi. 83. dakikada Valencia'nın ortasına iyi yükselen İsveçli yıldız, ofsayt ve faul tartışmalarının arasında golü kaydederek United'a yeniden üstünlüğü getiren isim oldu.

Kalan az bölümde Leicester City'nin beraberlik çabalarından sonuç çıkmadı ve Manchester United maçı 2-1 kazanarak Community Shield'da kupaya uzandı.

Bu sonuçla tarihindeki 21. Community Shield şampiyonluğuna ulaşan Manchester United, bu kupayı en fazla kazanan takım olarak rekorunu geliştirdi. Zlatan Ibrahimovic ise yeni kulübüyle ilk, kariyerindeki 29. kupasını kazandı.

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