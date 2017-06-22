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Spor

Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımını yanlışlıkla açıkladılar!

Yıldız oyuncu, Manchester United'a gitmeden önce de transferi aynı şekilde duyurulmuştu

22 Haziran 2017 20:09

Sakatlığından dolayı Manchester United ile yolları ayrılan Zlatan Ibrahimovic'in transfer olacağı takım yanlışlıkla sosyal medya üzerinden duyuruldu.

İsveçli santrforun sahibi olduğu A-Z Spor Giyim markası, futbolcunun yeni takımını reklam vererek duyurdu.

Yıldız oyuncunun uzun süredir ABD takımı Los Angeles Galaxy'ye transfer olacağı konuşuluyordu. A-Z Spor Markası damgalı "Los Angeles'a Hoşgeldin Zlatan" isimli fotoğraf, Twitter'da kısa sürede yayıldı. Ibrahimovic, Manchester United'a gelmeden önce de yine kendi markasının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ada kulübüne gideceğinin sinyalini vermişti.

Dizinden talihsiz bir sakatlık yaşayan İsveçli futbolcunun sahalara dönüşünün ocak ayını bulacağı tahmin ediliyor.

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