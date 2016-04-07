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Spor

Zlatan Ibrahimovic'e doping suçlaması!

İsveç ve dünya basınıda geniş yankı uyandıran açıklamaların ardından Paris Saint Germain'in yıldızı Zlatan Ibrahimovic'ten henüz bir açıklama gelmedi

07 Nisan 2016 18:37

Son dönemin en çok gündeme gelen konularından biri olan ''doping'' bu kez İsveç basınını karıştırdı. Bir dönem İsveç Milli Takımı doktoru olarak görev yapan Ulf Karlsson, yaptığı açıklamalar gündem yaratacak cinsten... İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic'i ''doping'' ile suçlayan Ulf Karlsson, İsveç basınına yaptığı açıklamada ''Zlatan, Juventus'a geldiği dönemde bir anda yaklaşık 10 kilo alırken, kas yapısı çok farklı bir hale geldi. Böyle kısa bir sürede bunu yapmak mümkün değil. Bence o Juventus döneminde doping yaptı. Aynı şekilde Ekdal de... Bu bence Juventus'ta sıradan bir durum. Daha önce doktorları bu nedenlerle 22 ay cezaalmıştı'' ifadelerini kullandı.

İsveç ve dünya basınıda geniş yankı uyandıran açıklamaların ardından Paris Saint Germain'in yıldızı Zlatan Ibrahimovic'ten henüz bir açıklama gelmedi.

 

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