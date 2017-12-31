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Spor

Zlatan Ibrahımovic yine sakatlandı

Jose Mourinho, Zlatan İbrahimovic'in sakatlandığını ve 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı

31 Aralık 2017 12:40

Manchester United'ın Southampton ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Jose Mourinho, Zlatan İbrahimovic'in sakatlandığını ve 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Maç kadrosuna alınmayan Zlatan'ın sakatlığı hakkında açıkama yapan Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, ''Zlatan bir ay sahalarda uzak kalacak. Ciddi bir diz problemi var'' ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, Southampton maçında hava topunda başına darbe alan Lukaku'nun ise 2 maç sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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