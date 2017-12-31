Zlatan Ibrahımovic yine sakatlandı

Manchester United'ın Southampton ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Jose Mourinho, Zlatan İbrahimovic'in sakatlandığını ve 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Maç kadrosuna alınmayan Zlatan'ın sakatlığı hakkında açıkama yapan Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, ''Zlatan bir ay sahalarda uzak kalacak. Ciddi bir diz problemi var'' ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, Southampton maçında hava topunda başına darbe alan Lukaku'nun ise 2 maç sahalardan uzak kalacağını açıkladı.