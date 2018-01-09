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Spor

Zlatan Ibrahımovic: Soyadım Andersson olsaydı İsveç medyası bana saldırmazdı, İsveç'te gizli ırkçılık var

''İsveç medyası başka bir oyuncu hata yaptığında onu savunuyorlar ancak benim arkamda durmuyorlar. Çünkü benim soyadım Ibrahımovıc''

09 Ocak 2018 10:49

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın İsveçli futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, ülkesindeki medyanın gizli ırkçılık yaptığını dile getirdi.

Fransız kanalı Canal+’ya konuşan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, soyadının Svensson ya da Andersson olmaması nedeniyle İsveç medyası tarafından savunulmadığı yorumunda bulundu.

Yıldız futbolcu, “İsveç medyası beni savunuyor mu, saldırıyor mu? Onların yaptığı saldırmak. Çünkü soyadımın Ibrahimovic olmasını kabul edemiyorlar. Başka bir oyuncu hata yaptığında onu savunuyorlar ancak benim arkamda durmuyorlar” diyerek İsveç medyasında gizli ırkçılık yapıldığını dile getirdi.

Yapılanların bilinçli olduğunu söyleyen Ibrahimovic, Bu tamamen ırkçılıkla ilgili. İsveç’te ırkçılık var demiyorum ama gizli ırkçılık var. Bunun olduğuna yüzde 100 eminim çünkü soyadım Svensson ya da Andersson değil. Eğer öyle olsaydı inanın bana, banka soymuş bile olsam beni savunurlardı” dedi.

2016 yılında milli takımı bıraktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic, milli formayla çıktığı 116 maçta 62 gol atma başarısı gösterdi.

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