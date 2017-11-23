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Spor

Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi’nde rekor kırdı

Ibrahimovic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. farklı kulüpte forma giydi ve rekor kırdı

23 Kasım 2017 14:10

Basel maçında 74. dakikada oyuna giren Manchester United'ın İsveçli yıldız futbolcusu Şampiyonlar Ligi'nde 7. farklı kulüpte forma giyerek rekor kırdı.


Uzun sakatlık döneminin ardından 18 Kasım'da sahalara dönen Manchester United'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic Basel maçında 74. dakikada oyuna girdi. Manchester United, 36 yaşındaki Ibrahimovic'in Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 7. farklı kulüp oldu. Ibrahimovic böylece Javier Saviola ve Nicolas Anelka ile paylaştığı bu alandaki rekoru 7 takımla tek başına ele geçirdi.

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