Zlatan Ibrahimovic: Manchester United'da oynayacağım

Fransız ekiplerinden Paris Sait Germain ile yollarını ayıran İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic yeni takımını açıkladı. Golcü oyuncu sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yeni sezonda Manchester United'da oynacağını duyurdu.

Ibrahimovic, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ''Dünyanın bilme zamanı geldi, sıradaki durağım Manchester United'' ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic, böylece Jose Mourinho ile Inter'den sonra 2. kez aynı takımda görev yapacak. Jose Mourinho ve Ibrahimovic, Inter'de birlikte 1 sene çalışıp, bu 1 sene içinde İtalya Serie A şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadılar