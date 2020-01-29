"Zlatan Ibrahimovic, İbrahim Tatlıses'i seviyor"

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Kupası'nda Torino'yu 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takımdaki son durum ve Zlatan Ibrahimovic'le ilgili konuşan Çalhanoğlu, "Arkadaşlığımız çok iyi. Türkçe şarkılar da dinliyor, İbrahim Tatlıses'i seviyor" dedi.

Milan'ın Torino'yu 4-2 yendiği İtalya Kupası çeyrek final maçının 82. dakikasında oyuna giren ve 90+1'de kaydettiği golle skoru 2-2 yaparak maçı önce uzatmaya götüren Hakan Çalhanoğlu, uzatmalarda da attığı golle takımının yarı finale çıkmasında önemli pay sahibi oldu. Milli oyuncu maçı değerlendirirken, "Şu anda antrenman bitti ve soyunma odasındayız. Çok mutluyuz. Güzel bir atmosfer var. Hedefimiz tabii ki kupa finalinde olmaz. Önümüzdeki maç birazcık zor (Yarı finalde Juventus ile oynayacaklar). Ancak iyi hazırlanıyoruz" dedi.

TRT Spor'a açıklamalar yapan Çalhanoğlu, Juventus formasıyla 11'deki yerini bulan ancak sakatlanarak 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacak Merih Demiral'ın sakatlanmasına çok üzüldüğünü söylerken, "Herkes Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sakatlık çok kötü bir şey. Kimse sakatlık geçirmesin. Çok iyi döndüm. İyi hazırlandım. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Dünkü maç benim için çok önemliydi. Eleştiri olacak futbolda ama önemli olan profesyonel kalmak. Bir gün kötü oynarsın, yarın her şey değişebilir. İnşallah bu performansı devam ettiririm" ifadelerini kullandı.

"Ibrahimovic, İbrahim Tatlıses'i seviyor"

Takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'le arasındaki dostluğu anlatan Hakan Çalhanoğlu, "Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Belki görmüşsünüzdür. Türkleri çok sevdiğini söylemiştim. Saha içinde ve dışında çok iyi anlaşıyoruz. Tecrübeli bir oyuncu. Buraya geldiğinden bu yana kaybetmedik. Katkısı çok büyük. İnşallah kaybetmemeye devam ederiz. 'Zlatan ile dışarıda da bir dostluğum var' desem kimse inanmayacak. Bazen kahve içiyoruz. Türkçe kelimeler de kullanıyor. Türk müzikleri dinliyor. Nasılsın, napıyosun diyor. Eskilerden, Türk şarkılardan dinliyor. İbrahim Tatlıses seviyor. Çok enterasan bir şey" diye konuştu.

"Zlatan ne anlamda size yardımcı oluyor?" sorusuna ise Hakan Çalhanoğlu, "Saha içinde çok konuşan birisi. Saha dışında da aynısı. Yanlışımızı, doğruları söylüyor. İdmanlarda bile iyi olan şeylere iyi demiyor. 'Kötü' diyor. 'Daha iyi olursun' diyor. Yüzüne söylüyor. Böyle şeylerde çok yardımcı oluyor. 'Daha iyisini yapabiliriz' diyor" yanıtını verdi.