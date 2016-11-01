Zlatan Ibrahimovic 6 maçtır suskun

Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester United'da Zlatan Ibrahimovic oynadığı son 6 karşılaşmada gol atamadı.

Zlatan 2007 yılında Inter forması giydiği dönemden beri en kötü serisini yakaladı.

İsveçli oyuncu, birçok pozisyona girmesine rağmen fileleri havalandıramadı. Ibrahimoviç, son 6 mücadelede rakip kaleye tam 42 şut gönderse de bunlardan hiçbiri ağlarla buluşmadı.

Burnley karşısında ise kalenin dibinden topu dışarı gönderen Ibra, belki de yıllar sonra ilk defa basının ve taraftarların hedef tahtası haline geldi.

Kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiren 35 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe maçı için kadroya alınıp alınmayacağı ise belirsizliğini koruyor.