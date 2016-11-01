T24 LogoT24 Logo
Spor

Zlatan Ibrahimovic 6 maçtır suskun

İsveçli yıldız Ibrahimovic, basın ve taraftarca yoğun şekilde eleştiriliyor

01 Kasım 2016 11:12

Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester United'da Zlatan Ibrahimovic oynadığı son 6 karşılaşmada gol atamadı.

Zlatan 2007 yılında Inter forması giydiği dönemden beri en kötü serisini yakaladı.

İsveçli oyuncu, birçok pozisyona girmesine rağmen fileleri havalandıramadı. Ibrahimoviç, son 6 mücadelede rakip kaleye tam 42 şut gönderse de bunlardan hiçbiri ağlarla buluşmadı.

Burnley karşısında ise kalenin dibinden topu dışarı gönderen Ibra, belki de yıllar sonra ilk defa basının ve taraftarların hedef tahtası haline geldi.

Kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiren 35 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe maçı için kadroya alınıp alınmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

ETİKETLER

Zlatan IbrahimovicManchester UnitedBurnley

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24