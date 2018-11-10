Ziynet Sali: Tüm iddialar yalandır, iftiradır

Sevgilisi Ahmet Kural'dan fiziki şiddet gören şarkıcı Sıla'nın şarkıcı Ziynet Sali'nin bir otel odasında kolunu kırdığı iddiasına yalanlama geldi. Sali, "Mevzu bahis edilen tüm iddialar yalandır, iftiradır" dedi.

Ziynet Sali, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Hiç bir ilgim olmadığı halde ısrarla içine çekilmeye çalışıldığım olaylarla ilgili çığırından çıkan dedikodular nedeniyle konuya açıklık getirmek isterim. Öncelikle meslektaşım, arkadaşım Sıla’ya geçmiş olsun dileklerimi ve şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumu yineliyorum. Mevzu bahis edilen tüm iddialar yalandır, iftiradır. Medyada hakkımda bu iftira haberleri yapan basın, yayın organları ve kişiler hakkında yasal işlemler avukatım tarafından başlatılmıştır.”