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ZİYARETE GİTTİĞİ CEZAEVİNE KONULDU ADANA (A.A)

26 Ağustos 2010 21:22

-ZİYARETE GİTTİĞİ CEZAEVİNE KONULDU ADANA (A.A) - 26.08.2010 - Adana'da hakkında tutuklama kararı bulunan sanık, arkadaşını ziyaret için gittiği cezaevinde tutuklandı. Alınan bilgiye göre, terör örgütü DHKP-C üyesi olmak suçundan hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Karip Polat, Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde aynı örgütün üyesi olmak suçundan tutuklu arkadaşını ziyaret ederken yakalandı. Jandarma ekiplerinin kimlik kontrolü sırasında yakalanan Polat, yasal işlemlerin ardından ziyarete gittiği cezaevine konuldu. Polat hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

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