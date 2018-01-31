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Ziyarete gittiği cezaevi önünde kurşunlandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Süleyman Çokdoğruol (35), tutuklu bulunan bir arkadaşını ziyarete gittiği cezaevi önünde, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı

31 Ocak 2018 19:06

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Süleyman Çokdoğruol (35), tutuklu bulunan bir arkadaşını ziyarete gittiği cezaevi önünde, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.
Olay, bugün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesindeki E Tipi Kapalı Cezaevi\'nin önünde meydana geldi. Silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanan arkadaşı S.A.\'nın ziyaretine giden Süleyman Çokdoğruol, otomobilini park edip cezaevinin kapısına doğru yürürken, silahlı saldırıya uğradı. Plakası çamurla kapatılan otomobilden açılan ateşte bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Çokdoğruol, ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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