"Ziyaret problemli başladı, Yunanistan Erdoğan'ı konuşuyor"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu sabah (7 Aralık 2017) Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaret, hem öncesinde hem de ikili görüşmelerde Yunanistan'da ana gündem olduğu aktarıldı. Yunanistan basını ayrıca Türkiye'den otobüslerle Batı Trakya'ya çok sayıda kişinin taşındığını, Erdoğan'ın bu ziyareti seçim mitingine çevirmek istediğini öne sürdü.

Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti, komşu ülkenin dikkatinin yeniden Türk-Yunan ilişkilerine odaklanmasına neden oldu. Yunanistan’da tüm televizyon kanalları ve medya kuruluşları özel bültenlerle Erdoğan’ın ziyaretini takip ediyor. Atina’dan gelen ilk bilgiler, Erdoğan’ın burada vermiş olduğu ilk mesajların olumsuz tepkilere neden olduğu yönünde.

Özellikle Erdoğan’ın Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’u ziyareti, Yunanistan’da ana gündem maddesi oldu. Bu ziyaret sırasında yaşananlar sosyal medyayı da sarstı. Yunanistanlılar uzun zamandan sonra ilk defa bu ziyaret dolayısıyla Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili görüşlerini dile getiriyorlar.

Görüşme beklenenden uzun sürdü

Yaha uzun sürdüğünü belirttiler. Medya, bu görüşmenin biunanistan’da kamu radyo televizyon kurumları, Erdoğan-Pavlopoulos görüşmesinin beklenenden çok dr tartışma halini aldığı ve söz düellosuna evrildiği yorumunda bulundu.

Erdoğan, Pavlopoulos ile görüşmesinde kameralar önünde Lozan Anlaşması’nın güncellenmesi gerektiği mesajını verirken, Batı Trakya’nın sorunlarına yönelik Atina’ya sert mesajlar gönderdi. Pavlopoulos da aynı sertlikte Türk meslektaşına cevap verdi ve Lozan gibi uluslararası bir anlaşmanın değiştirilmesi gibi bir durumun olamayacağı vurgusunda bulundu.

Bu sert mesajların yanında iki lider atmosferi yumuşatmak adına iş birliği ve barış mesajları vermek için de gayret sarfetti.

Ziyaret problemli başladı

Öte yandan Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti problemli bir şekilde başladı. Batı Trakya’da bu ziyaret öncesinde Yunanistan ve Türkiye basınına yansıyan bazı olumsuz gelişmeler yaşandı. Erdoğan’ın ziyaret edeceği mekanların yakınlarında yaşanan bazı olumsuz gelişmeler iki ülkenin basınına ve hükümetine yansıdı.

"Türkiye'den otobüslerle insanlar taşındı"

Yunanistan’ın büyük yayın kuruluşları, Türkiye’yi suçlayıcı bir tonda Erdoğan’ın Batı Trakya gezisini bir çeşit seçim mitingine dönüştürmeye çalıştığını, bunun için de otobüslerle Türkiye’den bölgeye insanların taşındığı iddiasında bulundu.

Uzmanlar: Zamanlama yanlış

Yunanistanlı uzmanlar ise ziyaretin zamanlamasının oldukça sorunlu olduğu noktası üzerinde duruyor. ‘Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunlar nedeniyle bu dönemde Türk-Yunan ilişkilerinde kalıcı paradigmayı değiştirecek türden gelişmeler beklenmemeli’ yorumları yapılıyor.

Erdoğan ve Çipras'tan ortak açıklama

Konuyu çok boyutlu olarak irdeleyen Yunanistanlı uzman ve yazar Nikos Biniaris, Erdoğan’ın Yunanistan’ı, uluslararası arenada ‘büyük bir yolsuzluk davasıyla karşı karşıya olduğu’ bir süreçte ziyaret ettiği vurgusunda bulundu. Bu dönemde Yunanistan’ın en büyük kreditörlerinden olan Almanya’nın Türkiye karşısında katı bir tutum takındığına vurgu yapan Biniaris, aynı şekilde Türkiye-AB ve Türkiye-ABD ilişkilerinde de soğuk rüzgarlar estiğini belirtti.

Ayrıca Türkiye’nin Sarraf davasında suçlanmasının bankalar ve ekonomisi için büyük tahribatlara neden olabileceği vurgulandı. Biniaris’e göre böylesi bir süreçte Türkiye-Yunanistan ekonomi ilişkilerinde büyük değişimler ve ilerlemeler beklenmemeli.

Biniaris’e göre birçok açıdan Erdoğan’ın ziyaretinin zamanlaması da yanlış ve Türk-Yunan ilişkilerinde istenilen sinerjiyi yaratmayabilir.