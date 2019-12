'Ziyafet çekmek istiyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam bugünkü Metalist Kharkiv maçı için iddialı konuştu. Tam kadro hazır olduklarını belirten genç teknik adam, "İftarını yapıp stada gelecek taraftarlarımıza futbol ziyafeti çekmek istiyoruz'' dedi.





Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Ukrayna'nın Metalist takımıyla bugün oynayacakları UEFA Kupası 1. tur ilk maçından iyi bir sonuçla ayrılarak, rövanş için avantaj sağlamak istediklerini söyledi.



Ertuğrul Sağlam, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Metalist ile gruplara kalma yolunda ilk maçı oynayacaklarını ifade ederek, ''Karşımızda ne kadar iyi, ne kadar güçlü bir ekip olduğunu biliyoruz, ama coşkulu taraftarımızın önünde, hedeflerimiz doğrultusunda gruplara kalmak, ikinci maça avantajlı gitmek için iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.



İki ayaklı maçlarda, ilk karşılaşmada gol yememenin çok önemli olduğunun altını çizen Sağlam, bugünkü karşılaşmayı da gol yemeden kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.



''TAM TAKIMIZ''

Holosko, İbrahim Toraman ve Gökhan Zan'ın sakatlıklarının geçtiğini ve forma giyebilecek duruma geldiklerini belirten Sağlam, ''Şu anda takımda sakatlığı bulunan hiçbir arkadaşımız yok. Tüm oyuncularımız maça hazır'' dedi.



Kadroda 4'ü kaleci toplam 26 oyuncuları bulunduğunu hatırlatan Sağlam, ''Bunların hepsi de beklentimiz olan, her an gözümüzü kırpmadan sahaya sürebileceğimiz oyuncular. Öncelikle bu 26 kişilik kadroyu 18'e indirmek, buradan da 11 yapmak, böyle kadro kalitesi içinde bir antrenör için oldukça zor. Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları gözümüzün önüne getirirsek, bir antrenör için bu yaşanan sıkıntı güzel bir sıkıntı olacak'' dedi.



Sağlam, bugünkü maçın 11'ini açıklayıp açıklamayacağının sorulması üzerine, ''Hiçbir zaman maçlardan önce kadroyu açıklamadım. Trabzon'daki karşılaşmadan birkaç oyuncu değişik olacak'' demekle yetindi.





Siyah-beyazlı taraftarlara da çağrıda bulunan Sağlam, ''Taraftarımızdan, her zaman olduğu gibi beklentimiz var. Onların bize katacağı coşkuyla, destekle iyi bir maç oynamak istiyoruz. İftarını yapıp stada gelecek, iftarını yapıp televizyondan izleyecek bütün taraftarlarımıza, biz de futbol ziyafeti çekmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.





Ukraynalı bir gazetecinin, ''Ramazan ayında oruç tutan oyuncunuz var mı? Bu durum oyununuzu etkiler mi?'' sorusuna Sağlam, ''Oyuncularımızdan, maç günü ve maçtan bir gün önce oruç tutmamalarını istiyoruz. Diğer günlerde ise serbest bırakıyoruz. Futbolcularımız ne zaman, neyi yapacakları konusunda sorumluluk sahibi oldukları için en ufak bir endişe taşımıyoruz'' diye yanıt verdi.





Sağlam, Metalist'i çok iyi tanıdıklarını ifade ederek, ''En fazla öne çıkan oyuncuları Jackson, Devic ve Edmar. Oyuncuların bireysel yeteneklerine sığınan değil, takım oyunu oynayan bir ekip. Biz de bu durumu göz önünde bulunduracağız'' dedi.



Metalist'in çok güçlü bir ekip olduğunu anlatan Sağlam, ''Dinamo Kiev'i kendi sahasında yenmiş, Shakhtar Donetsk ile berabere kalmış. Geçen sezonun Ukrayna Ligi 3'üncüsü. Hiç de kolay bir takım değil'' diye konuştu.



Ukraynalı gazetecilerin ''Lucescu, size Metalist hakkında bilgi verdi mi'' sorusunu Sağlam, ''Lucescu çok akıllı bir insan. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Yorum yapıp onu Ukrayna'da sıkıntıya sokmak istemiyorum. Metalist deplasmanına gittiği zaman sıkıntı yaşamasını istemem'' diye yanıtladı.



Sağlam, sistemle ilgili yapılan eleştiriler konusunda da, ''Sistemle ilgili eleştiriler olacaktır. Biz bunların hepsine saygı gösteriyoruz. Bugünkü maçta ufak tefek değişiklikler olacak ama ne tür değişikliler olacağını sahada görürüz'' diyerek sözlerini tamamladı.



Bu arada, Ertuğrul Sağlam'ın basın toplantısını Türk gazetecilerin yanı sıra çok sayıda Ukraynalı medya mensubu da takip etti.