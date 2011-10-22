-Ziya Doğan'ın 1 maçlık cezası kalktı İSTANBUL (A.A) - 22.10.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ankaragücü Teknik Direktörü Ziya Doğan'ın 1 maçlık cezasına kaldırdı. Kurul, yaptığı olağanüstü toplantıda, Trabzonspor maçının ardından müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, Ziya Doğan'a verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının oybirliğiyle kaldırılmasına karar verdi. Ankaragücü Teknik Direktörü Doğan, yarınki Orduspor maçında takımının başında sahaya çıkabilecek.