Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlama tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların yüz yüze eğitime başlama tarihini açıkladı. Bakan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" dedi.

Selçuk şunları söyledi:

"Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz. #okullaracılıyor."