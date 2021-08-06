Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Mahmut Özer kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa eden Ziya Selçuk yerine bakan yardımcısı olarak görev yapan Mahmut Özer'i Milli Eğitim Bakanı olarak atadı.

Mahmut Özer, eski ÖSYM başkanı ve Bülent Ecevit Üniversitesi'nin eski rektörü.

Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'nin 10 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan ilk kabinesinde görev almıştı.

Ziya Selçuk'un yerine 2017-2018 arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Özer atandı.

Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atanmıştı.

Özer'in yerine Eylül 2018'te Prof. Dr. Halis Aygün ÖSYM başkanı oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs döneminde eğitim ve öğretim sistemiyle ilgili alınan önlemler ve pandeminin yönetilmesi açısından eleştirilmişti.

Diğer yandan Bakanlık uzun zamandır atamayı bekleyen öğretmenler sorununa bir çare bulamaması yüzünden de eğitim fakültesi mezunu gençler ve sendika temsilcileri tarafından eleştirilmekteydi.

Özer, 2010'da rektör oldu

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut Özer, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1992-1994 arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı'nda elektronik mühendisi olarak görev yaptı.

Yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tamamladı.

Gazi Osmanpaşa Üniversitesi ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Özer, 28 Kasım 2010 ve 4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin rektörü oldu.

Özer ayrıca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği, Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği Başkanlığı gibi görevler de üstlendi.

1961 yılında Ankara'da doğan Ziya Selçuk ise lise öğrenimi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğretim kurumlarında uzun yıllar öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Ziya Selçuk, vakıf üniversitelerinde görevler üstlenmişti

1961 yılında Ankara'da doğan Ziya Selçuk ise lise öğrenimi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı.

Psikolojik Hizmetler ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanlarında Ankara Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi'nde doktora derecesi aldı.

Yükseköğretim kurumlarında uzun yıllar öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Mill, Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Vakıf üniversitelerinde mütevelli heyeti başkanlığı ve üyeliği yaptı.