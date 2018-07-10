Ziya Selçuk 2013'te "Diyelim ki Milli Eğitim Bakanısınız" sorusuna "Allah korusun!" diye yanıt vermiş!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Maya Okulları'nın sahibi Ziya Selçuk, 2013'te gazeteci Tuğba Tekerek'in sorduğu "Diyelim ki Milli Eğitim Bakanısınız..." sorusuna "Allah korusun" diye yanıt vermiş.

Selçuk bakan olduktan sonra ilk değerlendirmesinde, "Bilimin, aklın ışığında elimizden gelen bütün gayreti ekibimizle göstereceğiz" demişti.

Tekerek'in söyleşisinin bir bölümü şöyle:

Siz diyelim ki Milli Eğitim Bakanısınız...

Allah korusun!