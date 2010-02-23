T24 - Diyarbakırspor'da kötü gidişatın ardından teknik direktör Ziya Doğan istifa etti. Doğan, Diyarbakırspor Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Doğan, Diyarbakırspor Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısında, göreve başladığı tarih itibariyle yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, profesyonel lige hazır olmadan birinci lige çıkmış bir takımla sıfırdan başladıklarını belirtti.



Takımda bir futbolcusunun olduğu bir ortamda yönetim kuruluyla konuşarak çok zor şartlar altında iyi bir takım oluşturduklarına inandığını anlatan Doğan, yeniden yapılanırken yönetimle beraber inanılmaz bir mücadele içerisinde olduklarını kaydetti. Bunların Türkiye liginde ilk olduğunu, devre arasında bir takım oluşturduklarını bildiren Doğan, gece gündüz çalışan teknik adam olarak Diyarbakırspor'un başarısı için ellerinden gelen her şeyi yaptığına inandığını vurguladı.



Son dönemlerde yoğun çalışmanın kendilerini fazlasıyla yıprattığını, ancak teslim olmadıklarını kaydeden Doğan, bunu kimsenin teslimiyet olarak kabul etmemesi gerektiğini kaydetti.

'İnanılmaz mücadele ettik"



Doğan, son 2 hafta içerisinde takımdaki düşüş ve kötü sonuçlarla avantajı yitirdiklerini, başkan ve yönetim kuruluyla bir araya geldikleri ve böyle bir atmosferde kan değişikliğinin Diyarbakırspor'a çok faydalı olacağı inancını, özellikle kendisinin başkana sunduğunu söyledi.



Belirli bir canlılık getirir ve Diyarbakırspor'a daha faydalı olabilir düşüncesini ilettikten sonra başkanın buna karşı çıktığını ifade eden Doğan, şöyle dedi: "Ama daha sonra yönetim kurulundaki arkadaşlarla fikir alışverişi yaptık. Diyarbakırspor için hangi tutum içerisinde olmamızın avantaj olacağını düşündük. Dışardan bir teknik adamın buraya gelmesi bir hareketlilik getirecek. Kamuoyuna, taraftara ve futbolcuyu yeni bir heyecan getireceği kanısın avardık. Başkan da istemeyerek de olsa sonunda ikna oldu. Karşılıklı anlaşarak dostça başladı inanın dostça bitti, yollarımızı ayırdık. Bir gerçek var. Diyarbakırspor, profesyonel lige hazır olmadan lige girmiş bir takım. Bu zorluluklarla mücadele eden bir yönetim kurulu.



Gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Bu seneyi hiç kimsenin hiçbir kurumun yardım etmediği bir dönemde kulübün tüm gelirlere tedbir konulduğu bir ortamda yönetim kurulu gece gündüz çalışmasına rağmen bazı çevreler bunu anlayamadı. Bu insanlara destek verilemsi gerektiğinibir Diyarbakırlının görevidir diye kabul etmelerini bekledik. Maalesef bu konuda bizi anlayamadılar. Ben bu kadar zor şartlarda bir takımda çalışmadım. Bu kadar zor şartlarda mücadele eden bir yönetim kurulu da görmedim. Bugünden itibaren yollarımız ayrıldı. Ama çok iyi dostluklar edindik.



Kaldığım süre içerisinde çok sıkıntı yaşamama rağmen inanılmaz mücadele ettik. Buradaki samimiyeti gördüm. Zaman zaman sinirli olduğumuz dönemler oldu. Yeri geldi onlar beni, yeri geldi ben onlar çok iyi idare ettim. İnanın en küçük bir sıkıntı yönetim kurulunda yaşamadım. Bir profesyonel takımın hiçbir kurumun yardım etmediği bir dönemde 3-4 kişinin sırtında acımasızca konuyu bilmeden eleştirilere maruz kalan bir yönetim. Onların da hataları var. Olabilir insan olan herkesin hatası vardır. Böyle bir karar vermemizin Diyarbakırspor'a faydası olduğunu, artık bu havanın değişmesi kulüp ve takım üzerinde olumlu bir etki yaratacağına inandığımız için bugünden itibaren aranızdan ayrılıyorum. Diyarbakırspor'a herkesin sahip çıkması lazım."



Bir gazetecinin "yeni bir teknik direktörün gelmesi takımda boşluk oluşturmaz mı?" sorusu üzerine Doğan, Türkiye'de bu tür şeylerin çok olduğunu, futbolcunun bu tür şeylerin etkisinde kalmaması gerektiğini anlatarak, futbolcunun profesyonel davranması, takımına ve ekmek kazandığı yere hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.



Kulüp başkanı Çetin Sümer ise, hizmetleri için Doğan'a teşekkür ederek, Doğan'ı yalnız bıraktıklarını ve ağır yükler yüklediklerini söyledi.



Doğan'ın yükünün yönetimdekilerin paylaşmasını dilediklerin, ancak olmadığını, Doğan gibi bir hoca ile çalışmanın gurur verici olduğunu, "Lakin bugün Doğan olmaz, Sümer olmaz. Ama Diyarbakırspor kulübü kalıcı olacaktır" diyen Sümer, hizmet için geldiklerini, hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.



Yeri geldi malzemeci olduklarını, yeni bir Diyarbakırspor yarattıklarını, ancak yalnız kaldıklarını öne süren Sümer, Kurumların takımı sahiplenmediğini belirterek, "Diyarbakırspor kulübü hiç kimsenin şahsi malı değil, kentin ortak değeridir. Vali, Büyükşehir Belediyesi ve işadamlarının bir şekilde sahip çıkması gerekir. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Tek hedefimiz ligde kalmaktır. Hocanın yükünü paylaşamadık, onu yıprattık. Üst üste alınan kötü sonuçlar da bunu kamçıladı. Bizim de bu saatten sonra yeni teknik direktör arayışımız başlamıştır" diye konuştu.



Bursaspor maçı



Başkan Sümer, Mart'ın ilk haftasıda oynayacakları Bursaspor'a otellerde yer verilmediği yönündeki iddialar üzerine de şöyle konuştu: "Bunlar yanlış söylüyor. Bu maçı provoke etmenin bir anlamı yok. Bizler Diyarbakırlı olarak tarihten bu yana sevgi şehri olarak anılıyoruz. onları en güzel şekilde karşılayacağız. Şiddete şiddetle cevap verilmez. Dün Fenerbahçe maçında Bursasporlu yöneticiler şakayla karışık bu tür şeyler söylediler. Ama tamamıyla provokasyon. Diyarbakır'da oteller var. Eğer rezervasyonlar doluysa bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur."