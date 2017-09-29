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Spor

Zirveye 'Ege' damgası

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- PROFESYONEL futbol liglerindeki 3 Ege temsilcisi, gruplarında lider durumda bulunuyor

29 Eylül 2017 16:22

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- PROFESYONEL futbol liglerindeki 3 Ege temsilcisi, gruplarında lider durumda bulunuyor.
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezona müthiş başlayan Menemen Belediyespor, 5 maçta 5 galibiyetle zirveyi kimseye bırakmadı. Geçen sezon Play-Off\'tan eli boş dönen İzmir temsilcisi, bu sezon profesyonel liglerdeki 126 takım arasında puan kaybı yaşamayan tek ekip konumunda. TFF 3\'ncü Lig\'e tek sezonluk aradan sonra dönen Turgutluspor, 2\'nci Grup\'ta fırtına gibi esiyor.
Turgutluspor, geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunu devraldı. Bölgesel Amatör Lig\'den çıktıktan sonra 3\'ncü Lig 3\'ncü Grup\'ta da hız kesmeyen Utaş Uşakspor da oynadığı 5 maçın 4\'ünü kazanırken 1 beraberlik elde etti. Uşak, topladığı 13 puanla grubunda liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig\'e 14 yıl sonra fırtına gibi dönen Göztepe, 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Altay, 3\'ncü Lig 1\'nci Grup\'ta ise Manisa Büyükşehir Belediyespor da diğer takımlar gibi zirve yarışı veriyor.

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