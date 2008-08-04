Zirvenin yeni sahibi Loeb

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sezonun yedinci yarışı Yunanistan Rallisi'ni, Citroen pilotu Sebastien Loeb kazandı. Yarışta ilk iki günü lider geçen son 4 yılın şampiyonu Loeb, üçüncü ve son gün de üstünlüğünü korudu ve en yakın rakibinin 1 dakika 9 saniye önünde zafere ulaştı.

Sezonun 5, kariyerinin 41. rallisini kazanan Fransız sürücü, pilotlar klasmanında da Mikko Hirvonen’i geride bırakarak liderliğe yükseldi.

Subaru pilotu Petter Solberg'in ikinci olduğu yarışta klasman liderliğini kaybeden Ford sürücüsü Hirvonen, Loeb’ün 1 dakika 56 saniye arkasında 3. sırada finişe ulaştı.



Sezonun 8. ayağı Türkiye Rallisi, 13-15 Mayıs tarihleri arasında koşulacak.