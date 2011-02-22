Zirvenin sahibi yerini aldı!

T24 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'u deplasmanda mağlup eden Trabzonspor, puanını 50'ye çıkartarak Fenerbahçe'den liderlik koltuğunu yeniden devraldı: 2-1.



Trabzonspor'un gollerini 53. dakikada Umut ve 86. dakikada yarın 28. yaş gününü kutlamaya hazırlanan Alanzinho kaydetti. Manisaspor'un tek golünü ise 14. dakikada Dixon attı. Bu sonuçla Bordo-mavili ekip Manisa'da 2005-06 sezonunun ardından ilk kez galip geldi.







MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada Burak'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serkan'ın şutu yandan auta gitti.

14. dakikada Ömer Aysan sağ kanattan korneri kullandı, defanstan ileri çıkan Dixon, Mustafa'nın üzerinden yükselip kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

21. dakikada Dixon'ın Burak'ı düşürmesiyle ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşu Selçuk kaleye şutladı, üstten aut.

33. dakikada Murat, ceza sahası içinde topu Kahe'yle buluşturdu. Kahe müsait pozisyondaki Yiğit İncedemir'i gördü. Yiğit'in şutu üstten auta çıktı.

34. dakikada Umut ceza sahası dışından kaleyi yokladı, İlker yatarak topu kornere çeldi.

45 artı 2. dakikada Glowacki'nin Isaac'i düşürmesiyle ceza sahası çizgisinde kazanılan serbest vuruşta Ömer Aysan'ın sert şutunu Onur kurtardı.

53. dakikada Jaja'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Umut şık bir plaseyle topu İlker'in solundan ağlara gönderdi: 1-1.

65. dakikada Serkan sağ kanattan arka direk dibine doldurdu, Jaja'nın indirdiği top kaleye paralel olarak auta gitti.

67. dakikada Isaac, Simpson'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu, Onur topu ayaklarıyla kornede çeldi.

74. dakikada Jaja sol kanattan korneri kullandı, Umut'un kafa şutunu İlker parmaklarının ucuyla kornere yolladı.

86. dakikada Alanzinho orta sahadan taşıdığı topu ceza sahasına girmeden İlker'in üzerinden aşırtıp takımına galibiyeti getirdi: 1-2.

88. dakikada Simpson sol çaprazdan ceza sahasına girip çok sert vurdu, Onur topu kornere çeldi.





STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Fırat Aydınus (6), Serkan Ok (6), Aleks Taşçıoğlu (6)

MANİSASPOR: 1 İlker (5), 41 Ömer Aysan (6), 55 Dixon (6), 54 Hüseyin (4), 85 Ferhat (4), 4 Yiğit İncedemir (5), 16 Iwanski (5), 88 (Dk. 61 Bekir 4), 33 Murat (5), 45 (Dk. 76 Yiğit Gökoğlan 4), 9 Simpson (6), 10 Isaac (6), 99 (Dk. 80 Makukula 4), 11 Kahe (6),

TRABZONSPOR: 35 Onur (7), 30 Serkan (6), 22 Mustafa (5), 4 Glowacki (5), 3 Cale (6), 17 Burak (6), 8 Selçuk (6), 6 Ceyhun (5), 32 (Dk. 86 Brozek), 20 Colman (5), 25 (Dk. 62 Alanzinho 8), 50 Jaja (7), 23 (Dk. 90 Giray), 10 Umut (8),

GOLLER: Dk. 14 Dixon (Manisaspor), Dk.53 Umut, Dk.86 Alanzinho (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 17 Kahe, 20 Dixon, 40 Ömer Aysan, 48 Ferhat, 90 artı 2 Hüseyin (Manisaspor), 45 artı 2 Glowacki, 82 Burak, 90 artı 4 Serkan (Trabzonspor)