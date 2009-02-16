Zirve’nin kilit ismi Aral 'JİTEM’ dedi

Malatya Zirve Yayınevi’ne Nisan 2007’de düzenlenen kanlı baskından sonra bildiklerini anlatmak için savcılığa başvuran, ancak Malatya’ya getirilerek sorgulanmadığı için susmayı tercih eden Varol Bülent Aral, olaydan 2 yıl sonra çarpıcı bilgiler verdi.



Katliam davasının bir numaralı ismi Emre Günaydın’ın ifadesi üzerine, azmettirici olduğu gerekçesiyle tutuklanan Aral, JİTEM’i işaret ederken, Malatya’da “Türkmenevi” veya “Türkmeneli” isimli dernekten destek alan bir grubun cinayeti tasarladığından kuşkulandığını aktardı.

Malatya otogarında kaybettiği ajandasından, Ergenekon davası sanıklarının isimleri çıkan Aral’a, sorgusunda haber elemanı olup olmadığı gibi sorular yöneltildi ve katliam şüphelisi bazı isimler soruldu. Milliyet’in ele geçirdiği ifadenin bazı önemli noktaları şöyle:



BİRİLERİ 4 ÇEK VAAT ETMİŞ: “Örgüt yöneticiliğinden suçlanmaktayım. Oysa Ceza Yasası’na göre örgütün olabilmesi için hiyerarşik bir yapı lazım. Ben bu hiyerarşik yapıya dahil değilim. Emre Günaydın tüm suçu üzerime yıkmaya çalışıyor. Adımı vererek kendisine başkalarının vaat ettiği menfaatlerin peşine düşmüş görüntüsü veriyor. Bahsettiği Hacı isimli şahıs, belki Günaydın hastanedeyken kendisine nezaret eden Hacı Üstün isimli jandarma görevlisi olabilir. Birileri anladığım kadarıyla kendisine 4 adet çek vaat etmiş, kendisi adımı kullanıp bu şahıslara mesaj göndermektedir.



BAĞLANTIM YOK AMA: Sabit ikametgahım yoktur. Adıyaman’da kalırken çeşitli öğrenci evlerinde kaldım. Hiçbir istihbarat birimiyle bağlantım yok.

Adıyaman TEM Şube (Terörle Mücadele) beni JİTEM’ci, Hizbullahçı olarak niteliyor. Bana yine Dev-Sol, PKK’lısın denildi. Toplumda gördüğüm yanlışlığı düzeltmek için gerekli olayları bildiririm. Malatya Çevik Kuvvet yanında bakkal ve fotoğrafçılık yapan A.O.T. isimli şahsın sahte para basma olayını bir arkadaşından öğrendim. 8 kişiyi yaralayan ve bir kişiyi öldüren şahsı da Mali Şube’ye ihbar ettim.



BAYDEMİR’E SUİKAST: G.S. isimli şahsın adını Metris Cezaevi’nde duydum. Elazığ Cezaevi’nden getirilen iki mahkûmdan bu şahısla ilgili bilgiler edindim. Bu şahsın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DTP’li Osman Baydemir’e suikast için Elazığ MHP İl Başkanı tarafından yönlendirilmiş olduğunu koğuş arkadaşlarımdan duymuştum.



DOSYA GETİRDİ: Malatya Birlik gazetesinden ayrıldıktan sonra iki hafta Malatya’da kaldım. Fides Ajans’ta çalıştığım arkadaşım Çetin Yalvaç ile karşılaştım. DYP Gençlik Kolları Başkanı seçileceğini, destek vermemi istedi. Ben nasıl destek olacağımı sorduğumda ‘halkla ilişkilere bakarsın, eleman kazandırırsın’ dedi.

Kendisini JİTEM’ci olarak tanıtan Ata isimli uzun boylu, uzman çavuşluktan atılan şahıs geldi. Birlikte, Yalvaç ve DYP İl Başkanı olan Temdaş şirketinin sahibi ve Yalvaç’ın iki arkadaşı Abdullah ve Ömer’le sohbet etmeye başladılar. Ata isimli şahıs bu şahıslara 3 kırmızı klasör verdi.

Ata gittikten sonra, JİTEM’ci olduğunu DYP İl Başkanı olan şahıs söyledi. Yalvaç bu dosyaları elden geçirdi.

Ertesi gün bizi toplantıya çağırdı. Anadolu Gençlik ve Kültür Derneği isimli bir dernek kuracağını, Türkmenevi veya Türkmeneli isimli bir dernekten yardım alacağını söyledi. Derneğin faaliyet göstereceği başlıca üç konu olduğunu, bu konulardan birincisinin Türk-Kürt olayı, ikincisinin misyonerlik faaliyetleri, üçüncüsünün de Alevi-Sünni konuları olduğunu söyledi. Bunları duyduktan sonra bu şahıslardan kavga ederek ayrıldım.





