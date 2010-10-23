T24 LogoT24 Logo
Spor

Zirvenin adı: Trabzon

Geçen hafta Kasımpaşa’yı 7-0 mağlup eden Trabzonspor, Gençlerbirliği’ni de devirdi.

23 Ekim 2010 03:00

T24 -Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

Bordo-mavililerin gollerini Burak, Jaja ve Umut kaydederken, Gençlerbirliği'nin tek golü ise Serkan'dan geldi. Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Trabzonspor, maç fazlası ve averajla Bursaspor'un üstünde yer aldı.

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında aldığı 7-0'lık farklı galibiyetin moraliyle Gençlerbirliği maçına çıkan bordo-mavililer, ilk yarıda organize bir futbol ortaya koyamadı.

Savunmasını sağlam tutan konuk ekip karşısında etkili pozisyonlar üretmekte zorluk çeken bordo-mavililer, 32. dakikada yedikleri golle soyunma odasına 1-0 yenik gittiler.

İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan ve gol pozisyonları üretmekte zorluk çeken Trabzonspor, ikinci yarıda ise çok etkili futbol ortaya koydu. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Gençlerbirliği'ni kalesini baskı altına alan bordo-mavililer, buldukları 3 golle maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bordo-mavililer, böylece Beşiktaş ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek son 3 haftayı galibiyetle kapadı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24