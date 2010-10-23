Zirvenin adı: Trabzon

T24 -Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.



Bordo-mavililerin gollerini Burak, Jaja ve Umut kaydederken, Gençlerbirliği'nin tek golü ise Serkan'dan geldi. Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Trabzonspor, maç fazlası ve averajla Bursaspor'un üstünde yer aldı.



Geçen hafta Kasımpaşa karşısında aldığı 7-0'lık farklı galibiyetin moraliyle Gençlerbirliği maçına çıkan bordo-mavililer, ilk yarıda organize bir futbol ortaya koyamadı.



Savunmasını sağlam tutan konuk ekip karşısında etkili pozisyonlar üretmekte zorluk çeken bordo-mavililer, 32. dakikada yedikleri golle soyunma odasına 1-0 yenik gittiler.



İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan ve gol pozisyonları üretmekte zorluk çeken Trabzonspor, ikinci yarıda ise çok etkili futbol ortaya koydu. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Gençlerbirliği'ni kalesini baskı altına alan bordo-mavililer, buldukları 3 golle maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bordo-mavililer, böylece Beşiktaş ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek son 3 haftayı galibiyetle kapadı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.





