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Spor

Zirveden uzaklaştılar

Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk yarışında zirvenin 8 puan gerisine düştü.

12 Nisan 2009 03:00

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı derbi mücadelesinde aldığı 0-0 beraberlikle, şampiyonluk yarışında zirvenin 8 puan gerisine düştü.

Sarı-lacivertli ekip, derbi maç öncesi 47 olan puanını, aldığı 1 puanla 48'e yükseltirken, 56 puanlı lider Sivasspor'un 8 puan uzağında kaldı.

Bu sezon ligde bundan önce dış sahada yaptığı 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan Fenerbahçe, 13. maçında 3. beraberliğini aldı.

Fenerbahçe'nin başında sezonun ilk yarısında Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı derbilerde kazanan Luis Aragones, sarı-kırmızılı ekibe Ali Sami Yen Stadı'nda da beraberlik aldı.

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