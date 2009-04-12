Zirveden uzaklaştılar

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı derbi mücadelesinde aldığı 0-0 beraberlikle, şampiyonluk yarışında zirvenin 8 puan gerisine düştü.



Sarı-lacivertli ekip, derbi maç öncesi 47 olan puanını, aldığı 1 puanla 48'e yükseltirken, 56 puanlı lider Sivasspor'un 8 puan uzağında kaldı.



Bu sezon ligde bundan önce dış sahada yaptığı 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan Fenerbahçe, 13. maçında 3. beraberliğini aldı.



Fenerbahçe'nin başında sezonun ilk yarısında Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı derbilerde kazanan Luis Aragones, sarı-kırmızılı ekibe Ali Sami Yen Stadı'nda da beraberlik aldı.

