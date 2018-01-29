Zirveden Mehmetçiğe pankartlı destek

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Doğa Sevenler Derneği (DOSEV) üyesi dağcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere Aladiş Dağı\'nın 2 bin 400 metrelik zirvesinden mesaj gönderdi. Dağcılar, Mehmetçik\'e destek için zirvede \'Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin\' yazılı pankart açtı.

DOSEV üyesi doğaseverler, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere desteklerini Batı Toroslar\'ın Çameli ilçe sınırlarında bulunan 2 bin 400 metre yüksekliğindeki Aladiş Dağı\'na tırmanarak, gösterdi. DOSEV üyesi 19 dağcı, kar üzerinde zirveye doğru zorlu yürüyüş yaparak, Aladiş Dağı\'nın tepesine ulaştı. DOSEV üyesi dağcılar, Mehmetçik\'e destek için zirvede \'Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin\' yazılı pankart açtı. Dağcılar, daha sonra geri döndü.

DOSEV Başkanı Ümit Şıracı, \'Zeytin Dalı Harekatı\' için Afrin\'de bulunan Mehmetçik\'e desteklerini kendi tarzlarıyla vermek istediklerini belirterek, \"Zirveden Afrin yiğitlerine Atsız Ata\'nın (Hüseyin Nihal Atsız) \'Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin\' mısrasıyla selam çaktık. Hepsi var olsunlar. Bize katılıp, bu zorlu etapta el veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim\" dedi.

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