T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zirveden Mehmetçiğe pankartlı destek

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Doğa Sevenler Derneği (DOSEV) üyesi dağcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere Aladiş Dağı'nın 2 bin 400 metrelik zirvesinden mesaj gönderdi

29 Ocak 2018 18:12

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Doğa Sevenler Derneği (DOSEV) üyesi dağcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere Aladiş Dağı\'nın 2 bin 400 metrelik zirvesinden mesaj gönderdi. Dağcılar, Mehmetçik\'e destek için zirvede \'Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin\' yazılı pankart açtı. 
DOSEV üyesi doğaseverler, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere desteklerini Batı Toroslar\'ın Çameli ilçe sınırlarında bulunan 2 bin 400 metre yüksekliğindeki Aladiş Dağı\'na tırmanarak, gösterdi. DOSEV üyesi 19 dağcı, kar üzerinde zirveye doğru zorlu yürüyüş yaparak, Aladiş Dağı\'nın tepesine ulaştı. DOSEV üyesi dağcılar, Mehmetçik\'e destek için zirvede \'Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin\' yazılı pankart açtı. Dağcılar, daha sonra geri döndü.
DOSEV Başkanı Ümit Şıracı, \'Zeytin Dalı Harekatı\' için Afrin\'de bulunan Mehmetçik\'e desteklerini kendi tarzlarıyla vermek istediklerini belirterek, \"Zirveden Afrin yiğitlerine Atsız Ata\'nın (Hüseyin Nihal Atsız) \'Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin\' mısrasıyla selam çaktık. Hepsi var olsunlar. Bize katılıp, bu zorlu etapta el veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHADENİZLİ Doğa Sevenler Derneği DOSEVTürk Silahlı Kuvvetleri TSK AfrinDalı HarekatıDağıDağcılar MehmetçikBatı ToroslarAladiş DağıDOSEVMehmetçikDağcılarDOSEV BaşkanıAfrinAtsız Ata Hüseyin Nihal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24