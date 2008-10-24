Zirve’den işbirliğini güçlendirme çağrısı…

7.Asya-Avrupa Zirvesi (ASEM) Pekin’de başladı. 45 ülkeden devlet veya hükümet liderleriyle heyetlerin katıldığı iki gün sürecek zirvede esas olarak mevcut finans krizi ele alınıyor.



Çin Devlet Başkanı Hu Cintao zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dünya ülkelerine mevcut finans krizinin üstesinden gelinmesi için koordinasyonu güçlendirme, işbirliğini artırma ve krize ortak yanıt verme çağrısı yaptı.



Çin lideri, ABD’deki ipotek krizinin tetiklediği finans krizinin dünyada şok dalgalanmalara yol açarak dünya çapında ekonomik gelişmeyi ve insanların yaşamını ciddi şekilde etkilediğini belirtti.



Hu, "mevcut kritik durumda güvenin her şeyden daha önemli olduğunu, sadece güçlü güven ve ortak çabayla krizin aşılabileceğini" savundu.



İlgili ülkelerin krize karşı aldıkları olumlu önlemleri, takdirle karşıladıklarını ve desteklediklerini ifade eden Hu, bu önlemlerin kısa sürede memnun edici sonuçlar vermesini beklediklerini kaydetti.



Çin’in önlemleri



Çin’in üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyleyen Hu, aldıkları önlemler arasında iç finans siteminde istikrarı korumayı, finans pazarında ve kuruluşlarındaki likiditeyi artırmayı ve diğer ülkelerle makro ekonomi konusunda işbirliğiyle eş güdümü artırmayı sıraladı.



Son finans krizinin Çin’in ekonomik gelişmesinde belirsizlikleri ve istikrarsızlık faktörlerini artırdığına da işaret eden Hu, küresel finans istikrarına ve ekonomik gelişmeye gereken katkıyı yapacaklarını belirtti.



Çin lideri, "1,3 milyar nüfuslu Çin gelişmekte olan bir ülke ve Çin ekonomisinin küresel ekonomiyle bağı sürekli artıyor. Çin’in güçlü ekonomik gelişmesi küresel finansal istikrara ve ekonomik gelişmeye başlı başına bir katkıdır. Bu nedenle, her şeyden önce kendi işlerimizi iyi yapmalıyız" diye konuştu.



Hu, ekonomik ve finansal istikrar için iç talebi özellikle de tüketimi genişleteceklerinin altını çizdi.



ASEM’i daha iyi kullanma çağrısı



ASEM’in ilk kez düzenlendiği 1996’dan bu yana Asya ile Avrupa arasındaki diyalog ve işbirliği için önemli bir platform haline geldiğini söyleyen Hu, zamanın dayattığı yeni talepler karşısında bu platformun diyaloğu artırmak, işbirliğini genişletmek, güveni pekiştirmek ve işbirliğini derinleştirmek için daha iyi kullanılması gerektiğini savundu.



Hu, Asya ve Avrupa ülkelerini birbirlerinin sosyal sistemlerine, ideolojilerine, kültürlerine ve gelişme modellerine saygı göstermeye çağırdı.



Çin lideri katılımcı ülkelere küresel sorunlarla başa çıkma, uluslararası enerji ve gıda piyasalarında istikrarı sağlama, felaketleri önleme, BM’nin Binyıl Hedefleri’ni gerçekleştirme, iklim değişikliğiyle mücadele, siyasi konularda çoğulculuğu ilerletme, dünya barışı ve istikrarını sağlama konularında işbirliği yapmalarını istedi.



Yeni üyeler



Zirvenin açılış oturumuna Çin Başbakanı Ven Ciabao başkanlık etti. Ven, Bulgaristan, Hindistan, Moğolistan, Pakistan, Romanya ve ASEAN Sekreterliği olmak üzere ASEM;in altı yeni üyesinin katılımını kutladı.

