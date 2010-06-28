Zirvede Türkiye-Rusya çekişmesi

T24- Türkiye ile Rusya’nın G-20’nin 2013 toplantılarına ev sahipliği yapmak için birbiriyle kapıştığını bildirdi.



Ria Novosti’nin haberine göre, Kremlin sözcüsü Arkady Dvorkoviç, Moskovo’nın 2013’teki G-20 zirvesine ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunduğunu bildirdi. Ancak yetkili aynı talebin Türkiye’den de geldiğini belirterek, iki başkent arasında “ev sahipliği” rekabeti yaşandığını kaydetti.



Dvorkoviç, konuyla ilgili nihai kararın önümüzdeki sonbaharda alınacağını açıkladı. Kremlin sözcüsü, gerek Ankara gerekse Moskova’nın dördüncü zirveye ev sahipliği yapmak için G-20 üyeleri nezdinde lobi çalışmaları yaptığını bildirdi.



İlk G-20 zirvesi 2008’de ABD’de düzenlenmişti. 2009’da ikincisi Londra’da gerçekleştirilen zirve ekonomik kriz nedeniyle sırasıyla Pittsburg ve Pennsylvania kentlerinde tekrarlanmıştı. Zirvenin son ayağı bu yıl Kanada’nın Toronto kentinde yapıldı.