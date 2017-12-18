Zirvede en güzel ders

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi\'nin 2\'nci sınıf öğrencilerine Palandöken Kış Sporları Merkezi\'nde kayak dersi veriliyor. Profesyonel kayakçı 4 öğretim üyesi eşliğinde kayak dersi alan 280 öğrenci, kendilerini çok şanslı gördüklerini söyledi. Erzurum\'a Adana\'dan geldiğini belirten Dilek Bursalı, \"Bu sporu öğreneceğim aklımın ucundan geçmezdi\" dedi.

Türkiye\'nin önemli kayak merkezleri arasındaki Palandöken\'de sezonun açılmasıyla birlikte, Spor Bilimleri öğrencilerinin en çok sevdiği kayak dersleri de başladı. Bir hafta boyunca gruplar halinde üniversiteye ait otobüslerle Palandöken\'e taşınan öğrenciler burada, 3 saati sabah 3 saati de öğleden sonra olmak üzere toplam 6 saat kayak dersi alıyor. Üniversiteye ait kayak malzemelerini Palandöken\'deki Karspor tesislerinde giyinen öğrenciler, Polat Erzurum Resort Otel\'in lift ve pistlerini hiçbir ücret ödemeden kullanıyor.

Türkiye\'nin dört tarafından Erzurum\'a gelen ve hayatında ilk kez kayak malzemesi ile tanışan üniversite öğrencileri yıllarını kayağa veren ve milli takım eski sporcuları olan öğretim üyeleri Atakan Alaftargil, Davut Budak, Orcan Mızrak ve Tuğrulhan Şam tarafından yetiştiriyor. Her yıl ikinci sınıf öğrencilerine bir hafta kayak dersi verdiklerini anımsatan kayak öğretmenleri, \"Spor Bilimlerinden kayağı öğrenmeden mezun olan öğrenci yok. Buradan mezun olup okullarda görev yapacak olan öğretmenlerimiz de imkanları varsa öğrencilerine kayak öğretebilecek\" dedi.

Adana\'dan geldiğini belirten Dilek Bursalı, Erzurum\'da okudukları için kendilerini çok şanslı gördüğünü söyledi. Bursalı şunları söyledi:

\"Bizim oralara kar yağmaz. Kayağı öğreneceğim aklımın uçundan geçmezdi. Kayak dersi için Palandöken\'e çıktığımda ve kayakları ayağıma taktığımda çok heyecanlandım. Ama kısa sürede kaymayı öğrendim. Muhteşem. Pahalı bir spor olan kayağı ders olarak görmemiz bizler için büyük bir avantaj. Kayak yaparak stersimizi de Palandöken\'in dağlarına atıyoruz.\"



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