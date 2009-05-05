Zirve yine Manchester United'ın

MANCHESTER UNITED ZİRVEDE

Sıra Takım Ülke Puan 1. Manchester United İngiltere 302 2. Barcelona İspanya 282 3. Chelsea İngiltere 254 4. Boca Juniors Arjantin 253 5. Arsenal İngiltere 245 6. Liverpool İngiltere 240 7. Dinamo Kiev Ukrayna 227 8. Hamburg Almanya 226 9. Sao Paulo Brezilya 223 10. Shakhtar Donetsk Ukrayna 218.5 48. Galatasaray Türkiye 152.5 58. Fenerbahçe Türkiye 141 78. Beşiktaş Türkiye 129 199. Sivasspor Türkiye 79.5 313. Ankaraspor Türkiye 64 325. Trabzonspor Türkiye 63 332. Bursaspor Türkiye 62

Dünyanın en iyi futbol takımları sıralamasında Galatasaray 48, Fenerbahçe ise 58. sıraya gerilerken, Beşiktaş 78. sıraya yükseldi.Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun 1 Mayıs 2008 ile 30 Nisan 2009 tarihleri arasında yaptığı değerlendirmede Galatasaray, 7 sıra birden düşerek 152.5 puanla 48. olurken, Fenerbahçe de 8 sıra gerileyip, 141 puanla 58. sırada yer aldı.Nisan ayında 88. sırada bulunan Beşiktaş ise 10 sıra yükselerek 129 puanla 78. oldu.Değerlendirmede Bursaspor da ilk 350 takım arasına girerken, Sivasspor 1 sıra yükselip 79.5 puanla 199, Ankaraspor 64 puanla 313, Trabzonspor 63 puanla 325, Bursaspor ise 62 puanla 332. sırayı elde etti. Geçen ay ilk 350 arasında yer alan Kayserispor ise bu ay ilk 350'ye giremedi.Değerlendirmede İngiltere'nin Manchester United takımı 302 puanla zirvedeki yerini korurken, İspanya'nın Barcelona ekibi 282 puanla 2, İngiltere'nin Chelsea takımı da 254 puanla 3. oldu.İlk 10'da 4 İngiliz, 2 Ukrayna, birer de Arjantin, Brezilya, Almanya ve İspanya ekibi yer alırken, İtalyan ve Fransız takımlarının ilk 10'a giremedikleri dikkat çekti.