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Zirve Yayınevi davasında ara karar verildi

Malatya’daki Zirve Yayınevi’nde 2007 yılında biri Alman kökenli üç Hıristiyanın boğazlarının kesilerek öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

18 Ağustos 2014 23:11

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Ruhi Abat, emekli Kurmay Albay Mehmet Ülger, Binbaşı Haydar Yeşil ve Varol Bülent Aral'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

DHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti ayrıca eski Jandarma İstihbarat Dairesi Başkanı Levent Ersöz ile Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın da tanık olarak dinlenilmesini kararlaştırdı. Mahkeme Malatya İl Emniyet komisyonunda jandarmanın 2005 ve 2008 yılları arasında yaptığı sunumların da istenmesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam eden 'Kozmik oda' soruşturması dosyasında Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin de istenmesine karar veren mahkeme heyeti, emekli Orgeneral Hasan Iğsız, eski Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanı Hanefi Avcı ile eski Hava Hakim Ahmet Zeki Üçok’un tanık olarak dinlenilmesi talebini reddetti.

Bir sonraki duruşma 15 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilecek.

 

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