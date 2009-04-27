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Zirve Yayınevi davasında 2. iddianame kabul edildi

Malatya'da Zirve Yayınevi'nde biri Alman uyruklu, üç kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak hazırlanan 2. iddianame kabul edildi.

27 Nisan 2009 03:00

Malatya'da Zirve Yayınevi'nde biri Alman uyruklu, üç kişinin öldürülmesiyle ilgili savcıların hazırladığı 2'nci iddianame kabul edildi.

Zirve Yayınevi'nde biri Alman uyruklu, üç kişinin öldürüldüğü olayda, azmettirici oldukları iddiasıyla tutuklanan Varol Bülent Aral ve Hüseyin Yelki için hazırlanan iddianame Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, yargılamanın devam eden davayla birleştirilmesine karar verdi.

`Terör örgütünün yöneticisi olmak', `adam öldürmeye azmettirmek'le suçlanan Varol Bülent Aral ile Hüseyin Yelki ile birlikte, Zirve Yayınevi cinayetiyle ilgili olarak yargılanan sanık sayısı 7'si tutuklu olmak üzere 9'a yükseldi. (DHA)

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