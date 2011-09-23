-Zirve Yayınevi davası MALATYA (A.A) - 23.09.2011 - Malatya'da Zirve Yayınevi'nde biri Alman uyruklu 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan Varol Bülent Aral'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Özel Yetkili Savcı İsmail Aksoy'un izinde olması nedeniyle yerine Özel Yetkili Savcı Şeref Gürkan katıldı. Mahkeme başkanı, İnönü Üniversitesi'nden istenen konferans ve panellerin, CD ve DVD ortamında gönderilerek dosyaya konulduğunu, bunların bilirkişi tarafından çözülerek deşifre edilmesinin ardından taraflara verileceğini belirtti. Müdahil avukat Erdal Doğan söz alarak, daha önce azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanıp tahliye edilen Hüseyin Yelki'nin, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı'nın soruşturması göz ününde bulundurularak, tutuklanmasını talep etti. Hrant Dink davasında verilen mütalaayı da dosyaya konulmak üzere mahkeme başkanına sunan Doğan, mütalaanın 56. sayfasından sonrasının Zirve Yayınevi davası ile ilgili olduğunu belirtti. Doğan, ayrıca aynı iddianamede Kafes ve Balyoz iddianamelerine de atıfta bulunulduğunu söyledi. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Varol Bülent Aral, üye hakim Osman Kandemir'in kendisini tehdit ettiğini iddia etti. İddiasının nedeni sorulduğunda Aral, hakimin başını sallayarak, ''Sen görürsün'' dediğini ileri sürdü. Aral, ''Ben dudak okuyabiliyorum. Aynı zamanda bu hakimin beynini de okuyorum. Bu nedenle hakimin davadan alınmasını talep ediyorum'' dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Varol Bülent Aral'ın konuşmamasını istedi. Söz alan tutuksuz sanıklardan Hüseyin Yelki de, Erdal Doğan'ın tutuklama talebine anlam veremediğini, kendisinin olayla hiç bir bağının olmadığını söyledi. Ara kararını vermek için duruşmaya 5 dakika ara veren mahkeme heyeti, Varol Bülent Aral'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, Hüseyin Yelki'nin tutuklanmasına ilişkin talebinin, devam eden soruşturmanın sonuçlanmasının ardından değerlendirilmesine, Bülent Varol Aral'ın reddi hakim talebinin ise ilgili hakimin mütalaası alındıktan sonra, üye hakimin bulunmadığı bir heyet tarafından değerlendirilmesine, İnönü Üniversitesinden gelen konferans ve panellerin görüntü ve ses kayıtlarının deşifre edilerek taraflara verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.