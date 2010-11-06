-ZİRVE YAYINEVİ CİNAYETİ SANIKLARINA TAHLİYE TALEBİ MALATYA (A.A) - 06.11.2010 - Malatya Zirve Yayınevi Cinayeti davasında tutuklu sanıklardan Abuzer Yıldırım'ın avukatı Mert Eryılmaz, Malatya Zirve Yayınevi Cinayeti sanıklarının 3 yıldır tutuklu olmaları nedeniyle tahliye edilmelerini talep etti. Eryılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) Ağır Ceza Mahkemeleri'nin görev alanına giren suçlarda tutukluluk sürelerini düzenleyen 102'nci maddesinin 31 Aralık 2010'da yürürlüğe girmesiyle Zirve Yayınevi davasında yargılanan ve tutukluluk süresi 3 yılı dolduran sanıkların yasanın yürürlüğe girdiği 31 Aralık 2010 tarihinde tahliye edilmeleri gerektiğini ileri sürdü. 5320 sayılı ''Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun''un 23 Mart 2005'te kabul edildiğini anımsatan Eryılmaz, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren kanunun 12'inci maddesinde ''5271 sayılı CMK'nin 102'nci maddesi, aynı kanunun 250'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yazılı suçlarla, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından, 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girer'' ifadesine yer verildiğini, kanunun en önemli maddesinin yürürlülük tarihinin 31 Aralık 2010'a ertelendiğini belirtti. Mert Eryılmaz, ''Tutuklulukta geçen süre''nin ise 5271 sayılı CMK'nin 102'nci maddesinde ''Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok 2 yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam 3 yılı geçemez'' şeklinde düzenlendiğine değindi. -OLAY- Malatya'da, 18 Nisan 2007'de, Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel bıçaklanarak öldürülmüş, zanlılardan Salih Gürler (20), Cuma Özdemir (20), Hamit Çeker (19) ve Abuzer Yıldırım (19) olay yerinde yakalanmıştı. Üçüncü katın penceresinden kaçmaya çalışırken düşerek yaralanan Emre Günaydın, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezindeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.