Zirve toplantısında dinleme kuşkusu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanlarıyla yaptığı zirve niteliğindeki toplantıda, güvenliğin yanı sıra dinleme ihtimaline karşı da olağanüstü önlem alındı.
Yasama, yürütme ve yargının zirvesi Köşk'te buluştu
Güçlü jammer (sinyal karıştırıcı) cihazı takılı bir araç, toplantı süresince Dışişleri Konutu’nun çevresinde tur attı. Araçta bulunan güçlü sinyal karıştırıcı cihaz, sinyalleri boğarak uzaktan kumandalı bombaların patlatılmasını engelliyor. Jammer cihazı aynı zamanda elektronik bir kalkan oluşturarak, iç iletişimin gizlenmesini sağlıyor. Yani ortam, dışarıdan yüksek teknoloji ürünü cihazlarla sinyal gönderme ve alma yoluyla dinlenemiyor.