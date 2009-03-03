Zirve Manchester United'ın



IFFHS dünyanın en iyi futbol takımları sıralamasında zirvede Manchester United yer alırken, ikincilik Livepool'un, üçüncü sıra ise Boca Juniors'un oldu. Listedeki Türk takımlarından Fenerbahçe inişe geçerken, Galatasaray ve Beşiktaş yükesldi.



Dünyanın en iyi futbol takımları sıralamasında Fenerbahçe'de bir düşüş yaşanırken, Galatasaray ve Beşiktaş ise yükselişe geçti.



Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun 1 Mart 2008 ile 27 Şubat 2009 tarihleri arasında yaptığı değerlendirmede geçen ay 36. sırada bulunan Fenerbahçe, 156 puanla 44. sıraya indi.



Galatasaray ise 7 sıra yükselerek 152.5 puanla 55. sıradan 48. sıraya, Beşiktaş ise 118 puanla, 27 sıra çıkarak 122. sıradan 95. sıraya yükseldi.



Değerlendirmede ilk 350 takım arasında yer alan Türk takımlarından Sivasspor 38 sıra yükselerek 85.5 puanla 177. Ankaraspor, 70 puanla 42 sıra birden yükselip 271. sırada yer alırken, Trabzonspor 63 puanla 326. sıradaki yerini korudu. Kayserispor ise 76 sıra birden gerileyerek 61.5 puanla 269. sıradan 345. sıraya düştü.



Bu arada Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki rakibi Almanya'nın Hamburg takımı 172 puanla 25. sırada bulunuyor.



MANCHESTER UNITED ZİRVEDE



Değerlendirmede İngiltere'nin Manchesbter United takımı 302 puanla zirvedeki yerini korurken, yine bir İngiliz takımı olan Liverpool ise 267 puanla 4. sıradan 2.'liğe kadar çıktı.



İlk 10'da 4 İngiliz, 2 Arjantin, birer de Brezilya, Almanya, İspanya ve Fransa ekibi yer alırken, İtalyan ekiplerinin ilk 10'a giremedikleri dikkat çekti.



İLK 10 TAKIM



1. Manchester United İngiltere 302

2. Liverpool İngiltere 267

3. Boca Juniors Arjantin 263

4. Barcelona İspanya 257

5. Chelsea İngiltere 254

6. Bayern Münih Almanya 248

7. Estudiantes Arjantin 231

8. Sao Paulo Brezilya 223

8. Olympique Lyon Fransa 223

10. Arsenal İngiltere 213



