Zirve iddianamesi, Dink cinayetini soruşturan savcılığa ulaştı

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın istediği Zirve katliamı iddianamesi savcılığa ulaştı.

Eski İstanbul Valisi Muammer Güler ile İstanbul eski Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah gibi kamu görevlilerinin şüphelileri arasında yer aldığı Dink cinayeti soruşturmasının tamamlanması için, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “örgüt yok” diyerek karara bağladığı Yargıtay’a giden dosyanın sonucu bekleniyor.

Dink ailesinin avukatları ise savcının soruşturmayı tamamlamak için Yargıtay kararını bekleme zorunluluğu olmadığını söylüyor.

Biri Alman üç Hıristiyan’ın, Malatya’da boğazları kesilerek katledilmesine ilişkin Zirve Davası’na ilişkin iddianamenin Hrant Dink cinayetinde örgüt bağlantısını güçlendirmesi bekleniyor. Savcı Akkaş, iki olay arasındaki bağlantıyı araştırıyor. Konuyla ilgili Taraf gazetesine konuşan Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, cinayette kamu görevlilerinin açık ihmali olduğunu ve dava açılması için fazlasıyla delil bulunduğunu söyledi.



Her durumda dava açılmalı



Bakırcıoğlu, şöyle devam etti:

“Soruşturmayı yürüten savcı örgüt bulsun ya da bulmasın, TCK 83. madde uyarınca kamu görevlileri hakkında bir dava açılması gerekiyor. Savcının soruşturmayı tamamlamak için Yargıtay kararını beklemesi gibi bir zorunluluğu da yok. Kamu görevlilerinin bu olaydaki sorumlulukları âşikar ve davanın açılması için fazlasıyla delil var. Soruşturmanın tamamlanması için Yargıtay kararını beklemek, işi sürüncemede bırakmaktır.”

Zirve Yayınevi davası avukatlarından Erdal Doğan ise, kamu görevlileriyle ilgili bir davanın şimdiye kadar açılmış olması gerektiğini söyledi. Doğan, soruşturmanın tamamlanması için Yargıtay kararının beklenmesi gibi bir zorunluluğun hukukta olmadığını söyledi.