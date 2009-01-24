Zirve heyecanı yeniden

Tempo24-

Aslan, Sivasspor ile 7. kez

Beşiktaş, Denizli ile 35. kez

YİĞİDOLAR'IN KONUĞU ASLAN



BEŞİKTAŞ'IN KONUĞU DENİZLİSPOR



Turkcell Süper Lig'in ikinci yarının ilk cumartesi ayağı iki önemli maça sahne olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren ilk maç saat 14:00'te, Sivas'ta. Sivasspor, şampiyonluğun en önemli adaylarından Galatasaray'ı konuk edecek.Bir diğer maç ise İstanbul'da. Beşiktaş, zirveden daha fazla uzaklaşmamak için İnönü'de konuk edeceği Denizlispor'dan 3 puan almak için çaba gösterecek. Bu maç da saat 19:00'da başlayacak.Turkcell Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Sivasspor, ligde 7. kez karşı karşıya gelecek. Saat 14:00'te başlayacak maç LigTV'den naklen yayınlanacak.İki takım arasında Sivasspor'un lige yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 3 sezondaki 6 maç sonucunda Galatasaray 4 kez rakibini yenerken, 2 maç berabere sonuçlandı, Sivasspor henüz galibiyet alamadı.Turkcell Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Denizlispor bugün lig tarihinde 35. kez puan mücadelesi yapacak. 19:00'da başlayacak maç Lig TV'den naklen yayınlanacak.İki ekip arasında 23 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, bugüne dek 34 lig maçı yapıldı.Bu maçların 22'sinde siyah-beyazlılar sahadan galip ayrılırken, Denizlispor sadece 4 galibiyet alabildi, 8 maç ise berabere sonuçlandı.Geride kalan maçlarda ''Kara Kartallar''ın toplam 61 golüne karşılık, ''Horozlar'' 33 gol kaydetti.Denizlispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ilk yarısındaki maçta kendi evinde 3-1'lik skorla alırken, rakibiyle daha sonra oynadığı 7 maçtan 6'sını yitirdi, 1'inde berabere kaldı.Beşiktaş, Denizlispor'u son 2 sezonda yapılan 4 maçta da yendi.İki takım arasında geçen sezon yapılan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 3-2, Denizli'de de 2-1'lik skorlarla kazandı.