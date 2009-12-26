Zirve cinayeti, 'Kafes Eylem Planı'nın parçası mı?

T24-Zirve Yayınevi cinayetini soruşturan savcı, üç misyonerin öldüğü Malatya’daki katliamla “Kafes Eylem Planı” arasındaki bağlantının araştırılmasını istedi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dün görülen 23 duruşmasına “Kafes Eylem Planı” damgasını vurdu. Soruşturmayı yürüten savcı, cinayet ile ‘Kafes planı’ arasında bir bağlantı olup olmadığını sorulmasını talep etti.

Taraf gazetesinin haberine göre; duruşmada, tutuklu sanıklar Emre Günaydın, Salih Gürler, Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve Abuzer Yıldırım ile olayın azmettiricisi olarak tutuklandıktan sonra tahliye edilen Varol Bülent Aral, Hüseyin Yelki hazır bulundu.

Sanıklardan Varol Bülent Aral, Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz ile İstanbul’da yarım saat özel bir görüşme yaptığını öne sürerek, “Bunların içeriği ile ilgili bilgi vermem doğru değil. Ancak şunu söyleyeyim. ‘Kafes Eylem Planı’nın merkezi Malatya’dır. Bunu bekleyip göreceğiz” dedi.

Kafes’te Malatya da var

Söz alan müdahil avukatlardan Erdal Doğan ise “Kafes Eylem Planı”na ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, bununla ilgili bir takım insanların tutuklandığını hatırlattı. Plan ile Zirve Katliamı’nın Ergenekon savcıları tarafından soruşturulduğunu anımsatan Doğan, planda Malatya katliamından da söz edildiğine dikkat çekerek, Ergenekon savcılarından bağlantının sorulmasını istedi.

Ergenekon bağlantısını gösteren belge

Bu arada eski Malatya Jandarma Alay Komutanı Albay Mehmet Ülger ve iki uzman çavuş ile ilgili Malatya’da yürütülen ve gizlilik konulan bir soruşturma dosyasına, İstanbul Cumhuriyet savcılarınca hazırlanan ve yayınevindeki cinayetlerin Ergenekon bağlantısını içeren bir belge gönderildiği belirtildi. Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan müdahil avukatlardan Özkan Yücel şöyle konuştu: “Olayın ‘Ergenekon’la bağlantısının olup olmadığını soruşturuyoruz. Bugün savcılık tarafından bize verilen bilgiye göre, 2009/428 soruşturma numarasıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma var. Bu soruşturma dosyasında İstanbul özel yetkili savcılarınca hazırlanmış bir rapor bulunuyor. Dosya gizlilik kararı nedeniyle bize ulaşmış değil. Ancak belgede Ergenekon soruşturması ile Malatya’daki olayların bağlantısı olduğuna ilişkin bilgilerin yer aldığı ifade edildi. Gizlilik kaldırıldıktan sonra bu rapor da yayınevi cinayetleri dosyasına girmiş olacak. Savcılık buna ilişkin ilişkileri soruşturuyor. Bizim de amacımız bu. ‘Kafes Eylem Planı’ ile ilgili talepte bulunduk. Bağlantıyı tespit etmeye çalışıyoruz.” Dava 19 Şubat 2010 tarihine ertelendi.