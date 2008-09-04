Zirve barış umudunu artırdı

ERDOĞAN ERİVAN ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Suriye arasında yaşanan sorunun çözümüne yönelik barış sürecinde iki ülkenin de yapıcı bir tavır ortaya koyduklarını belirterek, ''Temenni ediyorum ki bundan sonraki süreçte de bu yapıcı tavır devam edecek olursa biz netice almakta umutluyuz'' dedi.Suriye'de, ''İstikrar İçin diyalog'' sloganıyla Halk Sarayı'nda düzenlenen Şam Zirvesi'nin ardından Başbakan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy ve Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa al Thani gazetecilerin sorularını yanıtladı.Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin Suriye ile İsrail arasındaki barış görüşmelerine ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:''Biz, yeni, Sayın Olmert'ten sonra işbaşına gelecek olan başbakanın da bu sürece olumlu bakacağına inanıyoruz. Tabii bu süreç içerisinde özellikle değerli kardeşim Beşşar Esad yapıcı bir tavır ortaya koydu. Ve şu ana kadar İsrail tarafından da yapıcı bir tavır söz konusu. Temenni ediyorum ki bundan sonraki süreçte de bu yapıcı tavır devam edecek olursa biz netice almakta umutluyuz.Bize düşen böyle bir barış girişimini başarmaktı. Böyle bir barış girişimine aracı olabilmekti. Dolaylı da olsa böyle bir adımı atmanın faydasına inanıyoruz. Temennimiz odur ki netice alırız.''Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye'nin Ortadoğu Barışı Süreci ile yakından ilgilenerek inisiyatif alan birkaç ülkeden biri olduğunu söyleyerek, Türkiye'ye teşekkür etti.Esad, Şam'daki dörtlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin barış süreci için önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin Suriye ile İsrail arasında dolaylı görüşmeleri başlatabilme inisiyatifi alan tek ülke olduğunu belirtti.Zirvede Türkiye'nin Kafkasya İstikrar Platformu önerisinin de ele alındığını söyleyen Esad, bu öneriyi önemli bulduklarını kaydetti.AB dönem başkanı Fransa'nın Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy, Avrupa'nın İsrail ile Suriye arasındaki dolaylı müzakerelere arabuluculuk eden Türkiye'ye minnettar olduğunu söyledi.Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Suriye ile İsrail arasındaki aracılı görüşmelerin İsrail'in başmüzakerecisi istifa ettiği için ertelendiğini belirtti.Esad, Fransa-Suriye-Türkiye-Katar zirvesinin başında yaptığı açıklamada, dün iki ülke arasındaki aracılı görüşmelerin beşinci turunun yapılması gerektiğini, ancak İsrailli müzakerecinin istifası nedeniyle bu turun yapılamadığını söyledi.Beşşar Esad, ülkesinin bu görüşmelerin sona ermesini istemediğini de açıkça ifade etti, ancak gelecek turun ne zaman yapılacağını açıklamadı.Batılı diplomatlar da İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in istifa edeceğini açıklaması ülkenin nasıl temsil edilebileceğine ilişkin yasal sorunlara yol açtığı için, İsrail'in Türkiye'ye heyet gönderemediğini belirtti.Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Suriye ile İsrail arasındaki barış süreci ve sınırların belirlenmesiyle ilgili Türk tarafına 6 maddelik bir öneri verdiklerini bildirdi.Esad, Suriye'de Halk Sarayı'nda başlayan Şam Zirvesi'nin başında kısa bir açıklama yaptı.Suriye Devlet Başkanı Esad, açıklamasında, ''Barış süreci ve sınırların belirlenmesiyle ilgili Türk tarafına 6 maddelik bir öneri verdik. Buna İsrail'in cevabını bekliyoruz. Bunun cevabı, doğrudan müzakerelere geçilmesi ve doğrudan müzakerelerin geleceği için önemli.'' dedi.