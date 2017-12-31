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Zırhlı araçta silahla yakalandılar; 7 gözaltı

Gözaltına alınan zanlılar Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

31 Aralık 2017 06:54

Aydın'da yol kontrol kontrolünde durdurulan zırhlı minibüste yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

 

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın-Muğla karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri zırhlı bir minibüsü durdurdu.

Olay yerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Narkotik köpeği destekli yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tabanca, bu silahlara ait fişek ve mermi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Hakkında adam yaralamadan aranma emri bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

 

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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