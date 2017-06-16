Diyarbakır Barosu, 14 Haziran’da zırhlı bir aracın Pakize Hazar isimli bir vatandaşa çarpması sonrası açıklama yaptı. Açıklamada 6 Eylül 2016 tarihinden sonra en az 7 vatandaşın zırhlı araç çarpması sonucu öldüğü hatırlatıldı ve “Zırhlı araçlar can almaya devam ediyor” başlığıyla yapılan açıklamada “Adli ve idari makamlar daha önce yaptıkları gibi, olaydan sorumlu kamu görevlilerini koruma ve kollamaktan vazgeçmeli, toplumu oyalamak ve konuyu zamana yayarak unutturma yoluna gitmemeli ve bu olayın soruşturması benzerlerinin akıbetine uğramamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Baronun internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde 14 Haziran 2017 günü kirpi tipi tabir olarak edilen askeri araç Pakize Hazar isimli vatandaşımıza çarpmış, çarpma sonucu Pakize Hazar ezilmek suretiyle olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

Baro Başkanımız Av. Ahmet Özmen ve Yönetim Kurulu üyelerimiz 16.06.2017 tarihinde, Pakize Hazar'ın ailesine taziye ve destek ziyaretinde bulunmuştur. Taziye ve destek ziyareti sonrasında Lice Kaymakamlığı ve Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ile olay hakkında görüşmek üzere randevu talebinde bulunulmuş ancak ilgililerin makamları dışında bulunmalarından ötürü görüşmeler gerçekleştirilememiştir.

Bölgemizdeki kentlerde zırhlı araçlar ölüm saçmaya devam ediyor. Daha önce birçok kentte kazaya karışan ve çok sayıda yurttaşın ölümüne sebebiyet veren zırhlı araçlar en son Lice’de can aldı. Sadece son on ayda yaşananları hatırlamak bu tablonun vahametini göstermeye yetecektir. 6 Eylül 2016 tarihinden bu yana Dersim, Mardin Dargeçit, Diyarbakır Yenişehir, Van( iki ayrı olay), Şırnak Silopi ve son olarak Diyarbakır Lice'de gerçekleşen toplam yedi olayda 7 vatandaşımız yaşamını yitirmiş 7 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Şüphesiz ki zırhlı araçları kullanan kamu görevlilerinin, yerleşim yerleri içerisinde başta yüksek sürat, tedbirsizlik ve dikkatsizliği de aşacak bir şekilde kurallara riayet etmeksizin araç kullanmaları yaşam hakkının ihlaline sebebiyet vermektedir. Unutulmamalıdır ki trafik kuralları ve diğer yasal düzenlemeler vatandaşları bağladığı gibi kamu görevlilerini de bağlamaktadır. Pakize Hazar'ın hayatını kaybettiği yerde yapılan inceleme ve tespitlerde, olayın gerçekleştiği yerin Emniyet Müdürlüğü ve Hükümet Konağı arasında kalan bir cadde olduğu ve bu caddenin uzun bir süredir güvenlik gerekçesiyle beton bloklarla trafiğe kapatıldığı ve sadece kamu araçlarının caddeye giriş yapabildiği gözlemlenmiştir. Trafiğin olmadığı bu caddede böyle vahim bir olayın gerçekleşmiş olması aracı kullanan kamu görevlisinin ne derece pervasız olduğunun açık göstergesidir.

Açıkça belirtmek gerekir ki zırhlı araçlar, yaşam hakkı ihlaline sebep olma konusunda polis kurşunuyla yarışır hale gelmiştir.

Diyarbakır Barosu olarak başta İçişleri Bakanlığı ile Adli ve idari makamları bir an önce, tarafsız, etkili ve hızlı bir soruşturma yürütmeye davet ediyoruz. Bu suçun sorumluları derhal açığa alınmalı ve yargı önüne çıkartılmalıdır. Adli ve idari makamlar daha önce yaptıkları gibi, olaydan sorumlu kamu görevlilerini koruma ve kollamaktan vazgeçmeli, toplumu oyalamak ve konuyu zamana yayarak unutturma yoluna gitmemeli ve bu olayın soruşturması benzerlerinin akıbetine uğramamalıdır.

HDP’den Hazar ailesine ziyaret

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Lice’de askeri aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 85 yaşındaki Pakize Hazar’ın taziyesine katıldı. Hazar ailesine başsağlığı dileyen heyet adına konuşan Baydemir, olayın takipçisi olacaklarını ve ailenin yanında olduklarını söyledi.