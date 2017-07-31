Zırhlı araçla Yıldırım kardeşleri ezen polislere 15 yıla kadar hapis istemi

Silopi'de Muhammed ve Furkan kardeşlerin ölümüne neden olan polisler hakkındaki iddianame tamamlandı. Polisler, 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Duvar'da yer alan habere göre Şırnak’ın Silopi ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı aracın sürücüsü tutuklu polis memuru Ömer Yeğit ve onu görevlendiren amiri Murat Maden hakkında iddianame hazırlandı. Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede şüpheli polisler, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca şüpheli Yeğit’in sürücü belgesine 3 yıl süreyle el konulması istendi. Hazırlanan iddianamede çocukların annesi Nesime Yıldırım ve babası Mesut Yıldırım müşteki olarak yer aldı. Tutuklu polis Ömer Yeğit’in sürücülüğünü yaptığı Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait 73 A 0133 plakalı 1994 model Dragon 1 marka aracının olay tarihinde MHP ilçe binasını korumak ile görevli olduğu da hatırlatıldı.

"Muhammed hastaneye getirildiğinde yaşıyormuş"

Dihaber’in haberine göre, iddianamede, zırhlı aracın devriye görevi ardından saat 00.29’da MHP ilçe binasının önüne gelerek farı sönük ve stop halinde bekledikten yaklaşık bir dakika sonra rampa aşağı hareket etmeye başladığı belirtildi. Aracın aşağıya doğru hareket etmesi üzerine zırhlı aracın sürücüsünün aracı çalıştırmak için uğraştığı, araç sürücüsü Yeğit’in zırhlı aracı çalıştıramaması sonucunda aracın fren ve direksiyon sisteminin devre dışı kaldığı, 715 No’lu Sokak istikametine doğru 85-90 metre gittikten sonra Mesut Yıldırım’a ait tek katlı betonarme evin salon kısmına çarptığı ifade edildi.

İki kardeş molozların altından zorlukla çıkartıldı

Çarpmanın etkisiyle zırhlı aracın ön kısmının salonun duvar ve kolon kısımlarını yıkarak silah kulesine kadar evin içine girdiği aktarılan iddianamede, kaza sırasında evin salon kısmında uyumakta olan 2010 doğumlu Mehmet ve 2011 doğumlu Furkan Yıldırım kardeşlerin beton kolon ve molozların altında kaldığı kaydedildi. Çocukların olay yerine gelen yurttaşlar ve polisler tarafından molozlar altında çıkartılarak Silopi Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü kaydedilen iddianamede, hastaneye getirilen Furkan Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği, kardeşi Muhammed Yıldırım’ın hastaneye getirildiğinde ise kalp atışlarının olduğu ancak 2 dakika sonra kalbinin durduğu, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.