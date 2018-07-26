Zırhlı aracın çarptığı tekerlekli sandalyedeki Suriyeli sığınmacı hayatını kaybetti

Kilis’te Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında bir zırhlı araç, tekerlekli sandalyedeki Suriyeli Ali Şab’a çarparak ölümüne neden oldu. 14 Temmuz'da Suriyelilerin geri dönüş işlemlerinin yapıldığı alanda meydana gelen olayda Ali Şab, Kilis merkezine gitmek için beklemeye başladı.

Yanında bir çuval olan Şab tekerlekli sandalye ile alanda beklerken, Suriye’den dönenleri taşıyan bir otobüs alana geldi. Şab, bu sırada otobüsün kendisine çarpmaması için Kilis Emniyet Müdürlüğü’ne ait zırhlı aracın yakınlarına gitti. Bu sırada zırhlı araç hareket etti ve 69 yaşındaki adama çarpıp ezdikten sonra yoluna devam etti.

Suriyeliler kazayı görerek yardıma koşarken zırhlı araç ise bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şab’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zırhlı aracı kullanan polis hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. (DHA)