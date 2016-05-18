Zırhlı araca tel örgülü güvenlik önlemi!

Güvenlik güçlerinin kullandığı zırhlı araçların saldırılara karşı dayanıklı olmaması, farklı önlemlerin alınmasını gerekli kıldı. Diyarbakır'da güvenlik güçleri zırhlı aracın etrafını telle çevirerek önlem aldı.

Çatışmaların sürdüğü Diyarbakır'da polis ve askerler tuzaklara ve saldırılara karşı kendi önlemlerini de alıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Zırhlı araçların saldırılar karşısında zayıf kalması nedeniyle kendi önlemlerini alan güvenlik güçleri, zırhlı güvenlik aracının etrafını tellerle çevirdi. Düz yolda bile devrilen araçlar saatte 100 km'nin üzerine çıkamadığı için PKK'nın sık sık hedefi haline geliyor.