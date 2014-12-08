Zırhlı araca saldırı: 2 polis yaralı

Şırnak'ta taşlı ve molotoflu saldırıya uğrayan polis aracı önce direğe çarptı sonra devrildi. Meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir grup, sokağa çıkarak eylem yaptı. Yolları trafiğe kapatan ve kimlik kontrolü yapan gruba polis defalarca dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak grup eylemine devam etti.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zırhlı araçlarla eylemcilere müdahale ederek yolu trafiğe açmak istedi. Eylemcilerin olduğu bölgeye giden ve içinde polis memurlarının olduğu zırhlı şortlant aracına molotoflarla saldırı yapıldı. Molotoflardan biri zırhlı aracın ön camına isabet etti. Bunun üzerine hakimiyetini kaybeden araç önce direğe çarptı sonra devrildi.

Meydana gelen kazada araç içinde bulunan polis memurlarından 2'si yaralandı. Olay yerine gönderilen çok sayıda polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldıktan sonra ambulans sevk edildi. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.