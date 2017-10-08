Zırhlı araç takviyesi yapılan tatbikat alanında askerlere 'Tek Er' eğitimi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin, Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında 18 Eylül\'de başlattığı tatbikat devam ederken, askerlere bugünkü tatbikatta, \'Tek Er\' eğitimi verildi. Ayrıca tatbikat alanına 5 Zırhlı Muhabere Aracı (ZMA) sevk edilerek konuşlandırıldı.

TSK tarafından Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 21\'inci gününe girdi. Irak özel kuvvetlerinin de dahil olduğu tatbikatın ana karargah kısmında askerlere \'Tek Er\' eğitimleri verildi. Zırhlı araçlar yerine askerler münferit olarak eğitildi. Askerlerin eğitim aldıkları alana askeri birliklerden tatbikat alanına 5 ZMA sevk edildi. \'Kobra\' olarak tabir edilen zırhlı araçların eskortluğu ile tatbikat alanına getirilen ZMA\'lar belirlenen noktalara doğru yönlendirildi. ZMA\'lar tatbikat bölgesinde geçişleri sırasında paletlerin manevraları ile toz bulutların metrelerce yüksekliğe çıktığı görüldü. 5 ZMA, karargah içerisindeki yerlerini aldı.



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