Zırhlı araç sele kapıldı; 2 asker şehit!

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde nöbet değişimine giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp devrildi. Araçtaki askerlerden 2'si sudan çıkarken, 2'si ise suya kapılıp kayboldu. Kaybolan iki askerin şehit olduğu bilgisi verildi.

Olay dün gece Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar kara yolunda bulunan Koçar Deresi’nde meydana geldi. 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı 4üncü Bölük’ten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu’na giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı.

Askerlerden 2’si, devrilen askeri araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2’si de sel suyuna kapılıp, gözden kayboldu. Askerlerin cenazelerine suların çekilmesiyle ulaşıldı.

Askerlerin nöbet değişimine gelmemesi üzerine durumun fark edilmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Su altı dalgıç polislerinin de sevk edildiği bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yetkililerden bilgi aldı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "18 Şubat 2018 tarihinde, 3'ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı bir Hudut Karakolu bölgesindeki yoğun yağışın sele dönüşmesi nedeniyle, bölgede nöbet görevini sürdüren iki personele halen ulaşılamamıştır. Söz konusu iki personeli arama çalışmaları devam etmektedir" denilmişti.