Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (3)

KAYIP ASKERLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, sele kapılıp, devrilen araçta kaybolan 2 askerin bulunması için başlatılan çalışmalara devam ediliyor. Polis ekipleri, su altı arama timi ve bölge sakinlerinin de destek verdiği aramalarda, iş makineleri de kullanılıyor. Vali Abdullah Erin, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk\'ün de inceleme yaptığı bölgede, sağlık görevlileri de hazır bekletiliyor.



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