Ziraat'in paketine yarım günde 22 bin kişi başvurdu

Bahar kampanyasına büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, ÖTV indiriminin iç talebi tetiklediğini belirterek, 'Krizin bir parça hafiflediğini, canlanmanın başladığını düşünüyoruz' dedi.



Ziraat Bankası'nın kredilerde ödeme kolaylığı ve faiz indirimini kapsayan "Bahar Paketi" sonrasında yarım günde gelen bireysel kredi talebi, mart ayı ortalamasını beşe katladı. Kampanyaya beklentilerinin çok üstünde başvuru geldiğini kaydeden Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, "Mart ayı ortalamasında bireysel kredilerde günde 4-5 bin müraacat alırken sadece dün sabahtan öğlene kadar 22 bin 038 kişi başvuru yaptı. Biz de bu rakamı beklemiyorduk" dedi.



Bahçelievler Siyavuşpaşa'daki yenilenen Ziraat Bankası Şubesi'ni ziyaret eden Çağlar, paketin açıklanmasının ardından tüm kredilerde yüzde 50-100 arasında bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Çağlar, "Mart ayı ortalamalarında haftada 1 milyon TL taşıt kredisi kullandırıyorken, şimdi bu rakam günde 1 milyona ulaştı. Konutta ortalama 6 milyon TL kullandırırken, şimdi yaklaşık 9 milyon TL'ye geldi" diye konuştu. Mart ayı toplam kredi ortalamasının günlük 34 milyon TL olduğunu belirten Çağlar, dün itibariyle bu rakamın 60 milyon TL'ye ulaştığını söyledi.



İç talep arttı



ÖTV indiriminin de etkisiyle özellikle taşıt kredilerine yoğun bir talep olduğunu ifade eden Çağlar, tüketici ve konut kredilerine de ilginin arttığını söyledi. ÖTV indiriminin piyasada ivme başlattığını söyleyen Çağlar, şu bilgileri verdi: "Krizin bir parça hafiflediğini ve canlanmanın başladığını söyleyebiliriz. Kredi başvururları talebin realize edildiğini gösteriyor. Biz son bir iki günde önemli ölçüde ve beklentilerin ötesinde bir taleple karşılaştık. Yüzde 1,89 olan faiz oranımızı bahar kampanyası ile 0,89'a indirdik. Taşıtta günde 276 bin TL günlük kredi kullandırıyorduk. Şimdi bu rakam 1 milyon TL'ye çıktı. 4-5 kat bir artış söz konusu."



Sorunlu kredi paketi geliyor



Takipteki krediler için yeni bir paket hazırlığı içinde olduklarını ifade eden Çağlar, "Takibe intikal eden alacaklara yönelik bir paket olacak. Paketin içinde önemli oranlarda faiz indirimine gideceğiz. Ancak bu paketi bir müddet sonra açıklayacağız. Önce bir heyecan olsun, sonra da zora düşme ihtimali olanlara yaklaşalım istedik" diye konuştu. Ziraat Bankası'nın takibe intikal eden kredilerinin oranının yüzde 2,2 olduğunu hatırlatan Çağlar, bunun da 560 milyon TL'ye denk geldiğini söyledi. Çağlar, 1 hafta ya da 10 gün sonra yeni paketi açıklayabileceklerini kaydetti.



Bankacılık sektörü açısından artık müşterinin geçmişi değil, bugünkü durumu ve geleceğinin önemli olduğunu kaydeden Çağlar, "Bankacıları zordakilerin üzerine gidiyor diye görmemek lazım. Kredi kartlarını bir kredi enstrümanları gibi kullandığımız için bu yanlışı yapıyoruz. Kredi kartını harcamalarda kolaylık olarak görmek lazım" dedi.



Yüzde 14'ten müşteri kaçırdık



Üç ay öncesinde mevduata yüzde 20-24'lerle faiz verdiklerini ve Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin yansımasının görüldüğünü kaydeden Çağlar, "Şimdi yüzde 12-14 bandında fiyat veriyoruz. Ticari kredilerde kredibilitesi iyi olan firmalar yüzde 14'le kredi kullanıyorlar. Biz elimizden bir sürü müşteriyi, yüzde 13'lü rakamlar veren banakalar olduğu için kaçırdık" açıklamasında bulundu.

